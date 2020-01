Microsoft Office 365 przestawi wyszukiwarkę na Bing. Wbrew własnym wytycznym

W zeszłym tygodniu (a dokładniej 17 stycznia 2020) opublikowano nową notatkę dla wdrożeniowców usługi Office 365 ProPlus, w której Microsoft informuje, że od wersji 2002, instalator wraz z pakietem biurowym zacznie dostarczać rozszerzenie dla przeglądarki Chrome. Wersja 2002 to kiepsko przemyślana nazwa dla wydania "luty 2020", a nowe rozszerzenie ma... przestawiać domyślną wyszukiwarkę z Google na Bing. Zmiana nie dotyczy użytkowników domowych oraz posiadaczy planu Business, czyli najdroższej formy posiadania Office'a. Ucierpią tylko małe i średnie przedsiębiorstwa.

Zmiana będzie wprowadzana stopniowo, według harmonogramu zgodnego z podziałem na "pierścienie" dostępu. Office również bowiem oferuje różne kanały dystrybucji, jak Insider Preview, aktualizacje miesięczne i kanał półroczny. Dotyczy ona również, na szczęście, jedynie siedmiu państw: Australii, Francji, Niemiec, Indii, Kanady, Wielkiej Brytanii oraz USA.

Windows Defender’s browser hijacker criteria would classify this behavior as malware.https://t.co/W5aYoExp4L pic.twitter.com/UWVt2iNhAg