Microsoft Office – nowa wersja pakietu nie będzie wymagała subskrypcji

Udostępnij:

Producent systemu Windows potwierdził, że w 2021 roku będzie oferować nową wersję pakietu Microsoft Office dla komputerów Mac i Windows, która nie wymaga subskrypcji, aby z niej korzystać. Będzie to dogodne rozwiązanie dla zwolenników licencji wieczystej.

Informacja o zmianach dotyczących pakietu Microsoft Office została oficjalnie ogłoszona na blogu Microsoft.

"W drugiej połowie 2021 r. Microsoft Office doczeka się również nowej, wieczystej wersji dla systemów Windows i Mac" – możemy przeczytać z zamieszczonym wpisie. "Później udostępnimy dodatkowe szczegóły dotyczące oficjalnych nazw, cen i dostępności wszystkich tych produktów".

Nowy pakiet Microsoft Office nie będzie wymagał subskrypcji

Od kilku lat firma oferuje możliwość skorzystania z usługi Microsoft 365 (wcześniej nazywanej Office 365). Dzięki niej użytkownicy mają dostęp do takich programów jak: Word, Excel, Power Point, Outlook, Skype czy przechowywania danych w chmurze. Korzystanie z subskrypcji wiąże się z koniecznością uiszczania opłat abonamentowych. Przykładowo subskrypcja Microsoft 365 Family to koszt 42,99 zł miesięcznie, a Microsoft 365 Personal to 29,99 zł miesięcznie.

Niektórzy użytkownicy Microsoft Office wolą jednak dokonać jednorazowego zakupu i korzystać z licencji wieczystej. Microsoft zazwyczaj wydaje takie pakiety raz na kilka lat. Ostatnio miało to miejsce w 2019 roku. Niektórzy obawiali się, że będzie to ostatnia szansa na uniknięcie subskrypcji. Jak się jednak okazuje firma wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i szykuje nową wersję pakietu Microsoft Office, która można nabyć na zasadzie licencji wieczystej.