Microsoft One Drive wkrótce w 64-bitowej wersji: testowe wydanie można pobrać już teraz

Microsoft OneDrive jest już dostępny w wersji 64-bitowej dla wszystkich chętnych użytkowników, którzy chcą sprawdzić, jak działa na etapie ostatnich testów. Choć trudno w to uwierzyć, dotychczas klient OneDrive'a dla Windowsa występował tylko w 32-bitowej wersji, co w niektórych przypadkach ma negatywny wpływ na wydajność podczas synchronizacji.

Jak podaje Microsoft, po 64-bitową wersję powinni sięgnąć przede wszystkim wszyscy ci użytkownicy, którzy planują korzystać z OneDrive'a na potrzeby synchronizacji dużych plików lub niekoniecznie dużych, ale licznych. Oczywiście poza tym konieczne jest posiadanie 64-bitowego Windowsa i procesora x64.

W praktyce zatem, z zalet nieco szybszego działania 64-bitowego OneDrive'a, będzie mogła skorzystać większość domowych użytkowników Windows 10. 32-bitowa wersja jest natomiast jedyną, która zadziała w przypadku urządzeń bazujących na ARM64.

Testową 64-bitową wersję OneDrive'a można już pobrać (także z naszego katalogu, o czym poniżej), ale instalacja nie jest tak oczywista, jak by się mogło wydawać – konieczne jest zainstalowanie aplikacji o tym samym numerze wersji, co obecnie zainstalowane, 32-bitowe wydanie OneDrive'a. Innymi słowy, aby zainstalować najnowszą testową wersję 64-bitową, najpierw trzeba zaktualizować 32-bitową (lub upewnić się, że ma taki sam numer).

Numer wersji klienta OneDrive'a można sprawdzić tutaj, fot. Oskar Ziomek.

Co ważne, w analogiczny sposób można również w dowolnym momencie zrezygnować z dalszego testowania i wrócić do 32-bitowego, stabilnego wydania OneDrive'a. Wystarczy upewnić się, że numery wersji są zgodne. Dla ułatwienia tego zadania, Microsoft zachęca do korzystania z linków do obydwu wersji, które są na bieżąco aktualizowane tutaj.

OneDrive na Windowsa, macOS-a, Androida oraz iOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania. Opisywaną, testową 64-bitową wersję znajdziecie tutaj, w rozwijanym menu Wszystkie wersje.