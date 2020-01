Pobierz pr​ogram

Microsoft OneDrive (wcześniej SkyDrive) to niewielka aplikacja, która umożliwia dostęp do danych przechowywanych w ramach oferowanej przez Microsoft usługi OneDrive, bezpośrednio z poziomu systemu operacyjnego (bez konieczności uruchamiania przeglądarki internetowej).

Po zainstalowaniu i poprawnym zalogowaniu się do usługi aplikacja pozwala zapisywać oraz odczytywać dane, które zgromadziliśmy na internetowym dysku OneDrive. Dostęp do niego możliwy jest z poziomu specjalnego folderu, którego lokalizację ustalamy podczas wstępnej konfiguracji narzędzia. Praca z nim wygląda identycznie jak w przypadku zwykłego katalogu na dysku lokalnym - użytkownik z łatwością może tworzyć w nim nowe foldery, przenosić i usuwać pliki, zmieniać ich nazwę itp. Microsoft OneDrive oferuje oczywiście również funkcję synchronizacji danych pomiędzy wszystkimi komputerami i smartfonami, na których zainstalowaliśmy aplikację kliencką i zalogowaliśmy się do swojego konta.

Zarządzanie aplikacją odbywać się może z poziomu ikony, która dostępna jest w zasobniku systemowym. Daje ona możliwość wygodnego zwiększenia (zakupu) pojemności naszego dysku internetowego, otworzenia jego zawartości w przeglądarce internetowej oraz zmiany podstawowych ustawień. Znajdziemy wśród nich m.in. opcję zdalnego dostępu do plików, która odpowiada za nic innego jak synchronizację danych, oraz automatycznego uruchamiania usługi OneDrive podczas startu systemu operacyjnego.

Ogromną zaletą aplikacji Microsoft OneDrive jest wieloplatformowość. Dostępna jest ona dla systemów Windows oraz Mac OS, a także smartfonów pracujących pod kontrolą Androida, iOSa lub Windows Phone'a.