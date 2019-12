Pobierz program

OneNote 2016 to uniwersalne i rozbudowane narzędzie do tworzenia notatek i planowania, udostępnione przez firmę Microsoft dla użytkowników systemów Windows 7/8 oraz Mac OS, a także urządzeń mobilnych z Windows Phone, Android i iOS.

Program udostępnia użytkownikowi specjalną platformę, w której możliwe jest przechowywanie i porządkowanie cennych dla użytkownika informacji. Dostęp do nich możliwy jest z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego (smartfon/tablet) połączonego z Internetem. Użytkownik poza tekstowymi notatkami, posiada również możliwość tworzenia złożonych dokumentów, zawierających szkice i rysunki, grafikę czy też wycinki ze stron internetowych. Każdy ze stworzonych z poziomu aplikacji OneNote 2016 notesów jest automatycznie zapisywany i synchronizowany w chmurze, dzięki czemu możemy mieć pewność, że zawsze pracujemy z aktualną wersją notatek. Ponadto możliwe jest udostępnianie wybranych danych innym osobom.

Inne oferowane w ramach OneNote 2016 funkcje to tworzenie list zadań do wykonania, rysowanie i odręczne pisanie notatek (na urządzeniach z dotykowymi ekranami), dodawanie do dokumentów zdjęć wykonanych przy użyciu wbudowanego w urządzeniu aparatu, skanowanie tablic i dokumentów (aparat urządzenia wykonuje zdjęcia, które są odpowiednio przycinane i poprawiane), a także wbudowana wyszukiwarka, pozwalająca sprawnie poruszać się w zbiorze notatek.