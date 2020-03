Pobierz program

Microsoft PowerPoint 2019 to najnowsza wersja oprogramowania do tworzenia prezentacji multimedialnych i pokazów slajdów, które wchodzi w skład pakietu biurowego Microsoft Office. Dzięki niemu w efektowny sposób zaprezentujemy szerszej publiczności prezentacje na dowolny temat. Z pomocą przychodzi również bogata baza możliwych do wykorzystania za darmo szablonów prezentacji multimedialnych.