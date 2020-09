Microsoft Safety Scanner 1.0.3001.0

26.04.2019 23:58 • Recenzja do wersji 1.0.3001.0

Na początek istotne dane mojego komputera:

- system operacyjny: Windows 7 Professional 64-bit

- system plików: NTFS

- skanowane nośniki: Dysk C: Hitachi HDT7210 32SLA 360 (320 GB) i dysk dodatkowy: Western Digital WD800JD-75MSA3 (80GB)



Program Microsoft Safety Scanner (zwany dalej MSS) pobrałem i uruchomiłem z czystej ciekawości, bo chociaż mam program antywirusowy (F-Secure SAFE), to uważam, że ostrożności w zakresie bezpieczeństwa nigdy za wiele.



MSS jest przeznaczony (zgodnie z firmowym opisem) do skanowania komputera z systemem Windows pod kątem wykrycia i usunięcia złośliwego oprogramowania. Skanuje po ręcznym uruchomieniu go jako plik wykonywalny msert.exe. Ponieważ nie ma aktualizacji sygnatur bazy danych szkodliwego oprogramowania, dlatego jest dostępny do użycia 10 dni po pobraniu. Po tym okresie firma zaleca jego ponowne pobranie. W razie wykrycia zagrożenia udostępniona jest specjalna instrukcja postępowania (w języku angielskim) w formie tabeli podzielonej na 3 kolumny: kod błędu, przyczyna, sposób postępowania.



MSS oferuje 3 typy skanowania: szybki, pełny i wybrane pliki; wykorzystałem 2 pierwsze z nich. Pierwszy skan trwał około 9 minut i zakończył się lakonicznym komunikatem, że żadne złośliwe oprogramowanie nie zostało wykryte. W porządku. Uruchomiłem pełny skan. Trwał niemiłosiernie długo (zresztą zgodnie z zapowiedzią, że może trwać kilka godzin). Przerwałem skan po 100 minutach, ponieważ obciążenie procesora sięgało 100%!



MSS pod względem działania wydał mi się bardzo podobny do dawnego Windows Defendera (z czasów Windowsa XP). Jest dokładny, ale z uwagi na maksymalne obciążenie procesora nie polecam go posiadaczom starszych maszyn (jak moja, ponad 9-letnia).