Microsoft Solitaire Collection to obowiązkowa pozycja dla każdego amatora pasjansów. Aplikacja oferuje kilka wariacji pasjansa do ułożenia w jednym z wybranych rozdań i poziomów trudności. Gra udostępniona została w wersji dla komputerów z Windowsem oraz urządzeń mobilnych pracujących pod kontrolą Androida i iOS-a.

Jak wygląda rozgrywka?

Microsoft Solitaire Collection oferuje aż 5 różnych wariacji pasjansa do ułożenia: Klondike, Spider, FreeCell, Pyramid oraz TriPeaks. Wszystkie one kierują się tym samym założeniem - ułożyć talię kart w jak najmniejszej liczbie kroków. W każdej z wariacji gracz zdobywa poziomy. Po poprawnym ułożeniu talii otrzymuje zadaną ilość punktów, która zależna jest od poziomu trudności jaki wybierze. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem zasad zabawy aplikacja wyświetla pomocne wskazówki. Nie zabrakło również opcji cofania wykonanych ruchów.

Codzienne wyzwania

Aplikacja urozmaica rozgrywkę poprzez serwowanie graczom codziennych zadań. W większości przypadków dostępne są one dla każdej z dostępnych wariacji pasjansa z różnymi poziomami trudności. Polegać one mogą na standardowym ułożeniu talii lub wykonaniu różnych założeń w trakcie gry - np. dwójki na dole stosów. Do dyspozycji użytkownika oddano również wirtualne zawody oraz gwiezdny klub z różnymi kolekcjami gier.

