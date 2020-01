Microsoft Surface Book 3 z bardzo mocną specyfikacją. W sieci pojawiają się pierwsze testy

Udostępnij:

Pojawiają się pierwsze doniesienia o Surface Book 3, hybrydowym laptopie Microsoftu najnowszej generacji. Wygląda na to, że będzie to sprzęt o bardzo wysokiej jak na swój format wydajności.

W temacie Surface Book 3 przewijają się dwie konfiguracje sprzętowe, obie z procesorem Intel Core i7-1065G7, jednak różnymi kartami graficznymi. Mianowicie z GeForce'em GTX 1660 Ti Max-Q lub GTX 1650 Max-Q. Podejrzewa się, że potężniejszy układ graficzny trafi do wersji 15-calowej, podczas gdy ten drugi napędzi wariant 13,5-calowy.

To logiczne. Pokrywa się także z tym, co producent serwuje obecnie. Surface Book 2 ma do wyboru GTX 1060 i GTX 1050, co jest uzależnione właśnie rozmiarem ekranu.

Oprócz tego jednak, jak wynika z doniesień, próżno spodziewać się większych zmian. Ponoć konstrukcja obudowy nie zostanie zmieniona, a kontrowersyjny, harmonijkowy zawias pozostanie na swoim miejscu. Niezmieniony ma pozostać również zestaw wejść-wyjść, z dwoma pełnowymiarowymi USB i jednym USB-C, a także gniazdem słuchawkowym, dwoma Surface Connect i czytnikiem kart pamięci SD.

Źródło wprawdzie o tym nie wspomina, ale patrząc na kontroler USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) w procesorze i7-1065G7, zapewne taki standard zostanie zastosowany. Otwarta jest z kolei kwestia matryc, choć poza nieznacznym zwiększeniem rozdzielczości, jeśli w ogóle, i tutaj raczej nie spodziewałbym się przewrotu.

Kiedy Surface Book 3 trafi do sklepów? Tego także nie wiadomo. Choć trzeba mieć świadomość, że jeśli do sieci wyciekają testy w 3DMarku, to prace nad urządzeniem są na ogół na dość zaawansowanym etapie. Patrząc na dotychczasowe poczynania Microsoftu, premiera na lutowym MWC raczej nie wchodzi w rachubę, ale najpóźniej w czerwcu na Computex 2020 powinniśmy już gotowe jednostki zobaczyć. W akcji.