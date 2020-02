Microsoft Surface Duo i nietypowy podgląd powiadomień. Wystarczy "uchylić" ekran

Udostępnij:

Microsoft Surface Duo z dwoma ekranami zaoferuje użytkownikom nietypowy podgląd powiadomień. Urządzenie zostanie wyposażone w dwa ekrany, ale po złożeniu żaden z nich nie będzie widoczny, toteż producent zdecydował się opracować swego rodzaju substytut zewnętrznego wyświetlacza. Aby sprawdzić powiadomienia, wystarczy nieznacznie uchylić pokrywę z ekranem.

Animacja przedstawiająca działanie tego rozwiązania pojawiła się na Twitterze. Jak widać, można w ten sposób między innymi podejrzeć godzinę i odczytywać powiadomienia. Widok jest interaktywny, co pozwala między innymi przewijać ich listę.

W przypadku połączenia przychodzącego wystarczy nieco odchylić pokrywę, aby podgląd dostosował się do widocznego fragmentu ekranu. Dopiero po pełnym otwarciu widok zmienia się, by wypełnić obydwa wyświetlacze, a ostatecznie dopasowuje do jednego ekranu, jeśli drugi zostanie odwrócony na tył urządzenia.

Rozwiązanie wydaje się wygodne, jednak warto mieć na uwadze, że Surface Duo jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju i ostateczne dopracowanie wielu mechanizmów może jeszcze trochę potrwać. Niedawno, chcąc pokazać możliwości sprzętu, Microsoft nie ustrzegł się wpadek z prototypem urządzenia. Podczas pokazu oprogramowanie nie działało płynnie, a wybrane do testu Mapy Google nie chciały się nawet uruchomić.

Oficjalny film promocyjny pokazuje większość cech Surface'a Duo, o których obecnie wiadomo. Bardziej spostrzegawczy mogą tu zwrócić uwagę na opisywany mechanizm podglądu powiadomień przy uchylonym ekranie, co widać podczas przychodzącego połączenia. Microsoft Surface Duo ma się pojawić na rynku pod koniec 2020 roku.