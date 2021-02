Microsoft Surface Laptop 4 z procesorami AMD już niedługo

Udostępnij:

Od dawna słychać już pogłoski, że Microsoft wypuści nowego laptopa. Surface Laptop 4 prawdopodobnie będzie wyposażony w sześcio- lub ośmiordzeniowe procesory APU Ryzen obsługujące SMT. Są niewielkie szanse, że będą to procesory APU Renoir.

Kolejna konfiguracja Surface Laptop 4 pojawiła na stronie Geekbench, pomimo faktu, że są jeszcze dwa miesiące do oficjalnej premiery sprzętu. Wiadomo, że Surface Laptop zachowa wygląd swojego poprzednika, za to, zgodnie z najnowszymi przeciekami, seria laptopów zostanie zaaktualizowana do nowszych APU AMD Ryzen.

Zgodnie z ujawnionymi informacjami, Surface Laptop 4 został oparty na platformie Renoir, chociaż Ryzen 5 3580U Microsoft Surface Edition jest wymieniony jako nazwa procesora. Wszystko wskazuje więc na to, że Microsoft pozyskał APU Ryzen 5 4600U dla Surface Laptop 4, aczkolwiek z taktowaniem wyższym o 100 MHz. Woluminy pamięci podręcznej są również zgodne z woluminami Ryzen 5 4600U. Jednakże APU pokazane w zestawieniu ma siedem jednostek obliczeniowych zamiast sześciu, które ma Ryzen 5 4600U. Wygląda więc na to, że Microsoft zdecydował się na wyposażenie nowego Surface'a w niestandardowy APU Renoir.

Możliwe także, że nowy Surface'a dostanie procesory Ryzen 5 5500U, które Geekbench w swoich zestawieniach nazywa procesorami Renoir. Ryzen 5 5500U ma również sześć rdzeni, obsługuje równoległą wielowątkowość i posiada procesor graficzny z siedmioma jednostkami CU.

W rzeczywistości Ryzen 5 4600U z dodatkowym CU może działać jak Ryzen 5 5500U, aczkolwiek bez optymalizacji, które AMD zawarło w architekturze Lucienne.

Można się spodziewać, że Microsoft zaprezentuje kolejnego Surface'a już w kwietniu. Laptop powinien być dostępny w wersjach 13,5" i 15", wraz z wyborem pomiędzy procesorami AMD i Intel. Nie wiadomo jeszcze nic o tym, jakie procesory Intela znajdą się w Surface'ach.