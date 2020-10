Microsoft Surface Laptop Go oraz nowy Surface Pro X: przedsprzedaż rozpoczęta

Udostępnij:

Microsoft wprowadza na rynek nowe urządzenia, które w założeniu mają się spodobać między innymi osobom zmuszonym do pracy czy nauki zdalnej. Do linii urządzeń Surface dołącza dziś bowiem Surface Laptop Go oraz nowa wersja Surface Pro X. Obydwa sprzęty można już dzisiaj zamawiać w przedsprzedaży w sklepie Microsoft Store, a od 15 października także w RTV Euro AGD i Media Expert.

Microsoft Surface Laptop Go

Surface Laptop Go to propozycja, która powinna zainteresować przede wszystkim osoby ze stosunkowo niewielkim budżetem. Jak podaje sam Microsoft, model ten jest notebookiem, w którym zastosowano najbardziej lubiane przez klientów rozwiązania w przystępnej cenie. Jak to wygląda w praktyce?

Microsoft Surface Laptop Go, fot Microsoft.

Microsoft Surface Laptop Go wyposażono w ekran o przekątnej 12,4 cala, 8 GB pamięci operacyjnej i procesor Core i5 10. generacji. Dysk może mieć 128 lub 256 GB zależnie od konfiguracji. Komputer ma wbudowany w przycisk zasilania czytnik linii papilarnych, a do tego klawiaturę ze skokiem klawiszy 1,3 milimetra. Akumulator ma wystarczać nawet na 13 godzin pracy i da się go ładować szybko.

Surface Laptop Go powinien się sprawdzić także jako narzędzie do wideorozmów. Wyposażono go w kamerę HD, mikrofony studyjne oraz głośniki Omnisonic z Dolby Audio. Podłączanie zewnętrznych urządzeń umożliwią m.in. porty USB-A, USB-C oraz złącze Surface Connect. Microsoft Surface Laptop Go w platynowym kolorze i w konfiguracji z Intel Core i5 10. generacji, 8 GB RAM-u i dyskiem 128 GB został wyceniony na 3769 złotych.

Microsoft Surface Pro X

Surface Pro X to odświeżona wersja urządzenia, które po raz pierwszy zaprezentowano już w zeszłym roku. Nowa wersja zyskała procesor Microsoft SQ 2, który – zgodnie z deklaracją producenta – jest najszybszy w swojej klasie. Dzięki optymalizacji od strony oprogramowania (także w kontekście emulacji x64 na ARM), Surface Pro X niezależnie od konfiguracji ma działać do 15 godzin na jednym ładowaniu akumulatora.

Akcesoria do komputerów Surface, fot. Microsoft.

Microsoft wskazuje tu także na nowe wersje kolorystyczne akcesoryjnych klawiatur z wbudowaną pamięcią i bezprzewodowym ładowaniem pióra Surface Slim Pen. Najtańsza wersja Surface Pro X została wyceniona na 7899 złotych.