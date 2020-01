Pob​ierz program

Microsoft Teams to komunikator internetowy wyposażony w szereg niezwykle przydatnych narzędzi ułatwiających pracę w grupie.

Microsoft Teams pozwala nie tylko na wysyłanie wiadomości do wszystkich członków danego zespołu. Możemy również zakładać wątki, by udostępniać informacje wybranym użytkowników, a nawet rozmawiać z poszczególnymi osobami indywidualnie. Poza opcją czatu tekstowego, narzędzie umożliwia przeprowadzanie wideokonferencji, do których można dołączyć nie tylko po uruchomieniu Microsoft Teams na komputerze, ale także na urządzeniu przenośnym lub w systemie Skype Room.

Warto wspomnieć, że Microsoft Teams nie tylko oferuje możliwość udostępniania plików, ale także ma wbudowane programy wchodzące w skład usługi Office 365. Oznacza to, że w trakcie pracy skorzystamy między innymi z takich narzędzi, jak: SharePoint, OneNote i Planner, a także usługi Power BI.