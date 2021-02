Microsoft Teams ma dwie nowe aplikacje: Bulletins i Milestones

Udostępnij:

Popularny komunikator do pracy zdalnej, Microsoft Teams, otrzyma dwie nowe aplikacje. Są to Bulletins - służące do obiegu komunikacji wewnętrznej oraz Milestones - do śledzenia postępu prac nad projektami.

Bulletins to platforma do wydawania wiadomości wewnątrz organizacji. Komunikaty można okraszać elementami graficznymi - obrazkami, plikami wideo, czy też interaktywnymi przyciskami, którymi można wyrazić swoją reakcję. Wydawcy takich treści będą mogli zobaczyć, m.in. ile osób przeczytało dany komunikat. Bulletins można przypiąć w aplikacji Teams, do paska nawigacyjnego z lewej strony. Microsoft podkreśla, że Bulletins jest zoptymalizowane pod widok mobilny, co ma być szczególnie przydatne, gdy ludzie znajdują się na wyjeździe, czy w delegacji.

Z kolei Milestones to narzędzie do zarządzania projektami, wraz z możliwością śledzenia postępów i osób odpowiedzialnych za indywidualne zadania. Milestones pozwala śledzić projekty sortując je według osób do nich przypisanych, bądź statusu, w jakim się znajdują. Każda zmiana w projekcie jest odnotowana w dzienniku aktywności.

Projekty w Milestones można specjalnie dopasować do swoich potrzeb, używając własnych etykiet, czy nowych pól. Milestones zapewnia także poprzez Teamsy powiadomienia dla zmian, jakie następują wewnątrz projektów.

