Microsoft Teams na konferencji Build 2020. Szereg zmian, które ułatwią komunikację

Na trwającej konferencji Microsoft Build 2020 nie mogło zabraknąć informacji związanych z komunikatorem Teams. Program przeżywa "drugą młodość", odkąd z powodu pandemii koronawirusa zainteresowanie pracą zdalną znacznie się zwiększyło. Podczas krótkiego pokazu, Microsoft podzielił się informacjami o niedawno wdrożonych i nadchodzących funkcjach w komunikatorze.

A zmiany te to między innymi możliwość wirtualnego podnoszenia ręki, by zgłosić swoją chęć wypowiedzi, możliwość sterowania wyciszeniem rozmówców przez organizatora spotkania także poza trybem spotkań zaplanowanych w harmonogramie czy szablony, które pozwalają wygodniej tworzyć nowe zespoły. Dzięki propozycjom, użytkownik może szybko stworzyć środowisko pracy, które sprawdzi się na przykład w czasie organizacji wydarzenia czy zarządzania kadrą w ośrodku medycznym.

Istotną nowością w Microsoft Teams jest również nadchodząca integracja z nową usługą Microsoft Lists. Chodzi o możliwość zarządzania pracą zespołu głównie w formie tabel, analogicznie jak na przykład w popularnym Airtable. Szczegóły opisywaliśmy szerzej w odrębnej publikacji.

Inne warte uwagi funkcje to opcja przenoszenia wybranych aplikacji do nowych okien czy usprawnienia w zakresie działania wyszukiwarki. Microsoft Teams może być też teraz łatwiej dostosowywany do konkretnych, autorskich aplikacji, dzięki integracji z Visual Studio. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie Microsoftu.