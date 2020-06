Microsoft Teams: od teraz dla każdego, nie tylko dla firm i biznesów

Udostępnij:

Microsoft Teams to popularny komunikator przeznaczony głównie dla firm, projektów oraz biznesów. W trakcie pandemii często wykorzystywały go również szkoły i uczelnie. Oferuje możliwość wideorozmów do 250 uczestników oraz zaawansowane opcje służące do współpracy, a także integrację z Microsoft Office 365. Od teraz nadchodzi poważna w nim zmiana.

Począwszy od dnia dzisiejszego nie trzeba posiadać firmowego konta Microsoft, bądź być dołączonym do projektu przez kogoś, kto takie posiada. Teraz z Teams może skorzystać każdy. Aplikacja od dzisiaj jest dostępna w wersji konsumenckiej w formie beta na urządzenia mobilne z iOS i Android

Microsoft Teams w wersji konsumenckiej. Są pewne różnice

Teamsy dla standardowych użytkowników mają pozwolić lepiej się komunikować, dzielić się plikami i współpracować oraz przede wszystkim - dokonać tego wszystkiego wewnątrz jednej aplikacji. Darmowej aplikacji.

kilka funkcji wersji konsumenckiej MS Teams, fot. Microsoft

Główne funkcje:

czat tekstowy i wideorozmowy



współdzielenie list zadań (integracja z Microsoft To-Do)



współdzielenie dokumentów



współdzielenie kalendarzy



współdzielenie lokacji



przechowywanie haseł i informacji w sekcji Teams Safe

Microsoft Teams w wersji konsumenckiej wymaga założenia konta przy użyciu numeru telefonu bądź podania istniejącego loginu do konta Microsoft (bądź założenia takowego).

Jeśli korzystacie z Teamsów w pracy - można się pomiędzy kontami przełączać wewnątrz aplikacji.

Na razie konsumencka wersja Teamsów jest dostępna wyłącznie na urządzeniach mobilnych. Z czasem będzie ona wprowadzona także na komputery osobiste oraz w wersji przeglądarkowej.

Jakub Krawczyński @jak.kra #IMHO Microsoft nie miał ostatnio szczęścia z produktami konsumenckimi. Może Teamsy w takim wydaniu przełamią ten impas?

Microsoft ma z czasem dodawać dodatkowe funkcje. Jesienią "konsumenckie" Teamsy wyjdą z bety i zagoszczą już u każdego.

