Microsoft Teams wkrótce pozwoli scalić osobne spotkania we wspólną konferencję

Komunikator Microsoft Teams wkrótce otrzyma niezwykle ważną funkcję. Zwie się ona Call Merge i pozwala scalać osobne rozmowy kilku osób w jedną, większą konferencję głosową.

Call Merge to funkcja, która wcześniej była dostępna w Skype for Business. Może okazać się przydatna do ogarnięcia chaosu w dużej organizacji, jaki czasem może zajść w ferworze codziennych zajęć.

Wprowadzenie tej nowej funkcjonalności na pewno pomogłoby zaoszczędzić czas w sytuacjach wyjątkowych, gdy z jakiegoś względu uczestnicy zaplanowanego spotkania przypadkiem założyli dwie osobne konferencje.

Funkcjonalność Call Merge pozwala scalić rozmowę (bądź serię rozmów utworzone jako wydarzenie) 1-1 z inną rozmową 1-1 w jedną większą konferencję głosową, bądź umożliwia uczestnikom rozmowy 1-1 na dołączenie do spotkania grupowego.

Nadejście Call Merge (planowane wprowadzenie - sierpień 2020) może oznaczać, że Microsoft będzie w pełni gotowy, aby wyprzeć Skype for Business. Wsparcie tej aplikacji zakończy się 31 lipca 2021 roku.

