Microsoft Teams wkrótce z szyfrowaniem end-to-end

Udostępnij:

Microsoft ma wprowadzić szyfrowanie typu end-to-end do popularnej aplikacji Teams. Oznacza to, że nasze rozmowy nie będą przechowywane na serwerach Microsoftu, a dane będą szyfrowane i odszyfrowywane wyłącznie na urządzeniach rozmówców, a więc będziemy mogli liczyć na maksimum prywatności. Próbna wersja tej funkcjonalności trafi już do użytku komercyjnego jeszcze w pierwszej połowie 2021 roku.

Warto na początku zaznaczyć, że całościowe szyfrowanie będzie dostępne tylko dla rozmów dwóch osób, które nie były ustawione wcześniej w harmonogramie. Spotkania trzech i więcej osób nadal będą szyfrowane w czasie rzeczywistym ("w locie") i w spoczynku, a więc dane przechodzą na serwery Microsoft Azure.

W jakich sytuacjach szyfrowanie end-to-end wprowadzone do Microsoft Teams może się przydać? Przede wszystkim do poufnych rozmów z wykorzystaniem wrażliwych danych firmy, bądź do wsparcia technicznego, gdzie administrator sieci podaje dane logowania osobie odpowiadającej pracownikowi, lub w innych przypadkach, gdzie wymagane jest tego typu wsparcie.

Microsoft planuje wdrożyć szyfrowanie całościowe dla zaplanowanych spotkań 1 na 1 oraz spotkań grupowych w dalszym terminie.

Wstępną wersję szyfrowania end-to-end dla rozmów dwóch osób w Microsoft Teams otrzymamy najpóźniej w drugim kwartale 2021 roku.

Microsoft Teams na Windowsa, macOS-a, Androida i iOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.