Microsoft Xbox Series X i Project xCloud. Wkrótce prezentacja "przyszłości gier"

Udostępnij:

Podczas gdy koronawirus zbiera swoje żniwo i skutkuje odwoływaniem ważnych wydarzeń branżowych, jak np. Game Developers Conference 2020, firmy szukają alternatyw, by zaprezentować swoje nowe produkty i usługi. Tak właśnie zrobił teraz Microsoft, który w najbliższych dniach zorganizuje dwudniowy cykl transmisji na żywo zatytułowanych Game Stack Live.

Microsoft zaprezentuje nowe szczegóły Xbox Series X i Project xCloud

W środę 18 marca, o godzinie 19:40 czasu polskiego rozpocznie się przekaz na żywo na temat konsoli nowej generacji Xbox Series X oraz usługi strumieniowania gier Project xCloud.

Szczegóły wystąpienia nie są znane, ale jest bardzo możliwe, że firma z Redmond opowie o tym, jakie ma plany wobec streamingu gier w kontekście premiery Xbox Series X, a także jak nowe technologie z nimi związane wpłyną na kształt branży. Prezentacja na ten temat ma zająć okrągłą godzinę. Co ciekawe, niedługo po tym wystąpieniu przewidziany jest także panel na temat nowości w DirectX związanych z m.in. ray tracingiem i tzw. mesh shadingiem.

Wydarzenie organizowane przez Microsoft ma załatać lukę po tym, jak firma miała wystąpić na wspomnianym GDC 2020. To właśnie tam mieliśmy poznać szczegóły na temat nowego, dedykowanego układu do sprzętowego przetwarzania dźwięku i technologii, którą Microsoft nazwał "audio ray tracingiem". Niewykluczone, że o tych rozwiązaniach usłyszymy właśnie w trakcie przekazu na żywo, zatytułowanego Xbox Series X + Project xCloud = New Chapter in Gaming. Przekazy na żywo będą transmitowane za pomocą platformy Mixer. Niewykluczone, że w obliczu koronawirusa od teraz tego typu transmisje będą standardem w branży.