Udostępnij:

Microsoft robi kolejne podejście do widżetów. Tym razem firma zdecydowała się na wykorzystanie przeglądarki Microsoft Edge w celu ich zaimplementowania w Windows 10.

Według informacji Windows Latest, firma testuje widżety internetowe na pulpicie, które są pobierane z kart przeglądarki Edge lub aplikacji internetowych. Obecnie w fazie testów są funkcje Wiadomości i Pogoda, które będzie można przyczepić do pulpitu. Użytkownik w ten sposób uzyska dostęp do widżetu za pośrednictwem pływającej ikony, która znajduje się nad innymi aplikacjami systemu Windows, nawet po zamknięciu przeglądarki.

Nie jest to jednak jedyna funkcja, która pojawi się w Microsoft Edge. Microsoft w swojej przeglądarce wprowadzi także nowy sposób wyszukiwania kart. Będzie to szczególnie przydatne, gdy użytkownik będzie szukać odpowiedniej karty w sytuacji otworzenia dziesiątek innych. Pojawi się również pojedyncza ikona pokazująca wszystkie zainstalowane rozszerzenia, a użytkownicy będą mogli podpinać niektóre z nich na pasku adresu by mieć do nich szybszy i łatwiejszy dostęp.

Póki co Microsoft nie podał kiedy te funkcje będą dostępne dla ogółu społeczeństwa. Wszystkie wymienione funkcje są w fazie testów, jednak wyglądają bardzo obiecująco i z pewnością spotkają się z ciepłym odbiorem przez społeczność.