Microsoft i nowy zestaw słuchawkowy dla Xboksa. Pierwszy taki od niepamiętnych czasów

W przyszłym miesiącu Microsoft wprowadzi na rynek nowe bezprzewodowe słuchawki dedykowane dla Xboxa. To pierwszy bezprzewodowy zestaw słuchawkowy tego rodzaju od czasów Xbox 360, zaprojektowany do łączenia się z konsolami Xbox One i Xbox Series X/S, ale także komputerami i urządzeniami mobilnymi przez Bluetooth.

The Xbox Wireless Headset usprawnia prawie każdy aspekt obecnie dostępnych zestawów słuchawkowych Xbox One Stereo. Microsoft postanowił wzorować się na swojej pracy ze słuchawkami Surface i dodać podobne obrotowe pokrętła nauszników, które umożliwiają regulację głośności i kontrolę rozmów.

Nowy Xbox Wireless Headset jest również zaprojektowany tak by pasować do nowej konstrukcji Xbox Series X / S. Lekką ramą otrzymała duże, skórzane nauszniki z regulowanym, wyściełanym pałąkiem na głowę. Headset będzie obsługiwał technologie dźwięku przestrzennego Windows Sonic, Dolby Atmos i DTS Headphone: X.

Microsoft pracował nad poprawą jakości mikrofonu, szczególnie mając na uwadze rozmowy grupowe prowadzone przez użytkowników. Nowy zestaw słuchawkowy jest wyposażony w dwa mikrofony kształtujące wiązkę i izolację głosu, które pomagają izolować szumy tła. Na tym jednak nie koniec, ponieważ bez problemu będzie można sparować słuchawki z telefonem i konsolą Xbox w tym samym czasie, co pozwoli graczom na słuchanie muzyki lub odbieranie połączeń podczas grania.

Xbox Wireless Headset ma działać do 15 godzin na baterii, a 30-minutowe ładowanie przez USB-C pozwalić ma na grę przez około cztery godziny. Pełne ładowanie słuchawek powinno zajmować około trzech godzin. Microsoft aktualizuje również aplikację Akcesoria Xbox, aby pozwolić użytkownikowi na korzystanie z korektora dźwięku, wzmocnienie basów, ustawienie czułości automatycznego wyciszania oraz inne opcje, które są szczególnie przydatne w trakcie rozgrywki.

Słuchawki Xbox Wireless Headset będą dostępne na całym świecie od 16 marca w cenie 99 dolarów. Już teraz można je zamówić w preorderze w sklepie Microsoft Store.