Microsoft i przejęcie ZeniMax/Bethesda. Komisja Europejska zadecyduje 5 marca

W zeszłym roku firma Microsoft ogłosiła rekordowe przejęcie spółki ZeniMax (spółki macierzystej giganta branży gier, Bethesda Softworks). Wartość transakcji opiewa na 7,5 miliarda dolarów, ale zanim miała zostać sfinalizowana, potrzebna była decyzja organów regulacyjnych. Właśnie poznaliśmy termin, kiedy sprawie przyjrzy się Komisja Europejska i da "zielone światełko" jednej z największych transakcji w historii branży gier wideo.

Przejęcie Bethesdy przez Microsoft. Możliwe już niebawem

Komisja Europejska wyda ostateczną decyzję w sprawie przejęcia ZeniMax/Bethesda przez Microsoft już 5 marca 2021 r. Datę tę zaproponował Microsoft, który złożył wniosek do KE 29 stycznia 2021 r.

Scenariusze mogą być tutaj dwa - albo komitet antymonopolowy Komisji Europejskiej w trakcie wstępnęgo przeglądu zaakceptuje transakcję, albo w razie wątpliwości rozpocznie postępowanie. Ten drugi wariant opóźniłby przyjęcie, a tego Microsoft by nie chciał.

Dla Microsoftu wejście w posiadanie giganta ZeniMax/Bethesda jest szansą na uczynienie platformy abonamentowej Xbox Game Pass jeszcze bardziej atrakcyjną. Jest ona głównym motorem napędowym modelu biznesowego marki Xbox, jaką posiada Microsoft.

Jak pokazały usługi VOD, takie jak Netflix, Disney+ czy HBO Max - to właśnie zawartość na wyłączność przyciąga nowych abonentów. Niedawno Microsoft ogłosił, że Xbox Game Pass ma 18 milionów aktywnych subskrybentów.

To niesamowicie ważne dla Microsoftu i jego "Netflixa dla gier"

Model abonamentowy, gdzie najtańsza subskrypcja dając dostęp do ponad 200 gier kosztuje 39,99 zł za miesiąc, może być dla wielu znacznie atrakcyjniejsza niż kupowanie jednego tytułu za 350 zł. Niedawno w ramach Game Passa (zwanego przez firmę "Netflixem dla gier" debiutowała polska gra "The Medium", w której zagrali m.in. Marcin Dorociński i Weronika Rosati.

Bethesda posiada aż 9 studiów deweloperskich, w tym bardzo wiele z nich z autorskimi technologiami. Już wcześniej jedno ze studiów Bethesdy, MachineGames zostało zakontraktowane, aby stworzyć nową grę z Indianą Jonesem.

Przejęcie Bethesdy będzie więc dla Microsoftu ważne, aby z pomocą wszystkich jej studiów tworzyć dużo tytułów dostępnych na Xbox Game Pass, tak aby przyciągnąć jak najwięcej abonentów. Tym samym może nawiązać lepszą walkę z Sony (PlayStation 5) i Nintendo (które miało ostatnio powody do dumy z wyników finansowych za 2020 r.).

Bethesda posiada m.in. prawa do takich marek, jak The Elder Scrolls, Fallout, Doom czy też Wolfenstein. To gry, które sprzedają się w milionowych, lub nawet kilkunastu milionowych egzemplarzach.