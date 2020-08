Microsoft jednak nie naprawił dziury w Windows. Ostatnia łata jest wadliwa

Udostępnij:

Jak się okazuje, jedna z podatności ogłoszonych jako naprawione przy okazji ostatniego Łatkowego Wtorku wcale nie przestała być groźna. Poprawka opracowana przez Microsoft jest, według odkrywcy luki, niewystarczająca do pełnej ochrony przed zagrożeniem. Opisywana podatność dotyczy dość rzadko stosowanego (i słabo rozumianego) komponentu i choć korzysta on z LSASS, opiera się o egzotyczny AppContainer.

Potencjalną lukę opisał, jeszcze w maju, James Forshaw, badacz z Google'owskiej grupy Project Zero, specjalizującej się w "polowaniu" na luki w oprogramowaniu innych firm. Żeglując po zawiłej dokumentacji i szeregu implementacyjnych wyjątków, Forshaw odkrył obsługę flag (opisywanych jako FLAG_HAS_ENTERPRISE_CAP) umożliwiających skonteneryzowanym aplikacjom uzyskiwać dostęp do zaawansowanych funkcji.

Opened CVE-2020-1509, an issue in LSASS when handling Network Authentication from an AppContainers which allows you to bypass the EnterpriseAuthentication capability requirement. https://t.co/JLPdm6oqSD I can't stress how awesome Tal Aloni's C# SMBLibrary is 😄 — James Forshaw (@tiraniddo) August 11, 2020

Jedną z owych funkcji jest dostęp do infrastruktury SSPI, zajmującej się przechowywaniem i stosowaniem poświadczeń tożsamości. Skonteneryzowane aplikacje miały z definicji nie mieć do nich dostępu i zamiast tego korzystać z innych mechanizmów uwierzytelniania, jak zwykle jednak Microsoft musiał wprowadzić "wyjątek dla klientów biznesowych". Weryfikacje wykonywane w ramach udzielania dostępu do wyjątków okazały się na tyle słabe, że pozwalają otrzymać takie pozwolenie w ciemno, a w dodatku ominąć uwierzytelnianie.

Zbyt duże, by łatwo naprawiać

Proces weryfikacji tożsamości w protokole SMB jest tak nieziemsko rozbudowany i podatny na okoliczności, że istnieje mnóstwo ścieżek, na których da się "zmusić" system do zaufania, efektywnie omijając uwierzytelnianie. Ogrom implementacji SMB/RPC/DCOM/WMI/CIM dawno już wykroczył ponad rozmiar, przy którym było możliwe zlikwidowanie niektórych z nich.

Seems that it was incorrectly fixed (guess it's one of those days). As I pointed out in the original report the parsing of the SPN was wildly incorrect, as it hasn't been fixed as long as the system has a proxy configured you can bypass the fix. https://t.co/IytJ8YKDKi https://t.co/mXlriMS29R — James Forshaw (@tiraniddo) August 11, 2020

Microsoft jest więc zmuszony ustawicznie poprawiać błędy w Windows, bo alternatywą jest usunięcie zgodność, a to zgodność, a nie jakość, sprawia że Windows NT na siebie zarabia. Tak było i tym razem, ale autor zgłoszonej podatności ogłosił, że błąd wcale nie został w pełni załatany. Słabe mechanizmy kontroli "pozwolenia na wyjątki" wciąż umożliwiają podanie takiego SPN (Subject Principal Name), że spełni on wymagania do przepustki, choć nie powinien.

Ponieważ błąd zgłoszono w ramach Project Zero, dotyczy go stosowany tam proces udostępniania informacji na temat odnalezionych luk (disclosure). Niekompletne łatki "nie zatrzymują stopera" i nie zaliczają producentowi dodatkowego czasu na naprawę przed upublicznieniem.