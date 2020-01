Udostępnij:

Microsoft pracuje nad stacją dokującą do iPhone'a, która będzie zgodna z komputerami z Windows 10. Wiele wskazuje na to, że miałby to być produkt, który docenią przede wszystkim osoby często rozmawiające przez internet.

Stacja ma bowiem zostać wyposażona w fizyczny przycisk pozwalający odbierać połączenia ze Skype'a oraz komunikatora Teams. Na zgłoszenie patentowe Microsoftu z końcówki grudnia ubiegłego roku zwrócił uwagę serwis Windows Latest.

W dokumencie można znaleźć opis i wiele szkiców przedstawiających projekt stacji dokującej do iPhone'a. Poza wspomnianym przyciskiem, urządzenie miałoby zostać wyposażone także w mikrofon i głośnik, co pozwoli wygodniej przeprowadzać rozmowy, gdy smartfon będzie zadokowany.

Stacja dokująca do iPhone'a ma być zgodna z Windowsem 10, fot. zgłoszenie patentowe Microsoftu.

Z iPhone'em stacja będzie się łączyć oczywiście przez złącze Lightning. Połączenie z komputerem również będzie realizowane przez przewód Lightning, ale w stacji znajdzie się także złącze minijack. Pozwoli to na wygodne podłączenie najnowszych smartfonów Apple'a bezpośrednio do głośników lub zestawu słuchawkowego z mikrofonem.

Szczegóły oczywiście nie są na razie znane. Zgłoszenie patentowe niestety nie musi oznaczać, że produkt lada moment trafi do sklepów. Bez wątpienia byłaby to jednak ciekawa propozycja na rynku zdominowanym między innymi przez oryginalne akcesoria Apple'a i Belkina.

Urządzenie miałoby zostać wyposażone w mikrofon, głośnik i złącze minijack, fot. zgłoszenie patentowe Microsoftu.

Na tym etapie trudno mówić o przewidywanej cenie. Mając jednak na uwadze rozmach, z jakim wyceniane są inne akcesoria tworzone z myślą o iPhone'ach, stacja dokująca Microsoftu z pewnością nie będzie wyjątkiem. Oryginalna stacja dokująca Apple'a (będąca w praktyce jedynie podstawką ze złączem Lightning oraz dodatkowym wyjściem minijack) jest wyceniana na niespełna 180 złotych.