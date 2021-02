Microsoft nie spieszy się z naprawą błędu uszkadzającego NTFS

Kilka tygodni temu miała miejsce pewna przelotna dyskusja administratorów Windows na temat dziwnej reakcji Windows 10 (w wersjach 1803 i nowszych) na żądanie wywołania pliku po nietypowej ścieżce dostępu. Błąd w systemowym sterowniku systemu plików sprawia, że stan MFT systemu plików ulega uszkodzeniu. Innymi słowy, partycja jest oznaczana jako "brudna", a system zaczyna nalegać, byśmy jak najszybciej przeprowadzili restart, żeby mógł się tym zająć chkdsk.

Skan chkdsk, choć długotrwały, nie znajduje problemów i ustawia brudny bit z powrotem na poprawny… zazwyczaj. W połączeniu z nie do końca jasnymi okolicznościami dodatkowymi, eksploracja "zakazanych" ścieżek kończy się nieodwracalną awarią systemu plików. Microsoft… przyjął ten fakt do wiadomości i nie zajął się nim. Defender nie ma definicji behawioralnych blokujących próby dostępu do psujących ścieżek, Windows nie otrzymał aktualizacji rozwiązujących problem.

NTFS VULNERABILITY CRITICALITY UNDERESTIMATED

-

There is a specially nasty vulnerability in NTFS right now.

Triggerable by opening special crafted name in any folder anywhere.'

The vulnerability will instant pop up complaining about yuor harddrive is corrupted when path is opened pic.twitter.com/E0YqHQ369N