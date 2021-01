Microsoft opatentował AI umożliwiającą rozmowę ze zmarłymi

Na początku stycznia pojawiły się informacje o nowym patencie Microsoftu. Według dokumentacji, firma chce stworzyć chatbota opartego na AI, który odzwierciedla osobowość zmarłego człowieka. Wniosek patentowy nosi nazwę "Tworzenie konwersacyjnego chatbota konkretnej osoby".

Microsoft rzeczywiście otrzymał zgodę na taki patent, ale według informacji podawanych teraz przez szefa działu AI w firmie z Redmond, póki co nie ma planów na jego wykorzystanie. Twórcami pomysłu są Dustin Abramson oraz Joseph Johnson Jr. Dokumenty złożono do Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych już w 2017 roku. Patent przyznano jednak dopiero w tym miesiącu.

Tim O'Brien z Microsoftu komentuje sprawę we wpisie na Twitterze. Twierdzi, że póki co nie ma planów na opracowanie takiego AI, a przynajmniej on o takim projekcie nie słyszał. Dodał, że pomysł jest dość niepokojący. Na pierwszy rzut oka może tak jest, ale jest wiele plusów takiego rozwiązania.

Ya, I get it, no worries. At any rate, confirmed that there’s no plan for this. But if I ever get a job writing for Black Mirror, I’ll know to go to the USPTO website for story ideas.