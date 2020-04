Microsoft po cichu wprowadza nową funkcję do Windows 10. Tym razem całkiem przydatną

Użytkownicy systemu Windows 10 oczekują od Microsoftu wielu zmian, ale rzadko zdarza się, żeby konsument dostał to, czego oczekuje. Tym razem jednak wygląda na to, że Microsoft wkrótce wprowadzi zmianę dla wielu ważną.

W najnowszej kompilacji Windows 10 Insider Preview [19603] pojawiła się zmiana, o której nie wspominano we wpisie na blogu Microsoftu. Zauważył ją jeden z użytkowników Twittera, Albacore. W rozwijanym pasku regulacji głośności pojawiła się nareszcie integracja z odtwarzaczami muzyki.

After a long wait, Microsoft had finally finished sneaking in a highly requested feature. Fingers crossed it sticks.

Behold, updated media controls in the volume flyout, take 2! (Build 19603) pic.twitter.com/SxujrIRfxo