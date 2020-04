Microsoft pokaże pierwsze gry na Xbox Series X. Prezentacja już na początku maja

Na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych Xboxa pojawiła się informacja o planowanym pokazie Xboxa Series X. Microsoft zdradzi nam kilka nowych szczegółów już w czwartek 7 maja o godzinie 17:00.

Microsoft zapowiada prezentację możliwości Xbox Series X. Według informacji we wpisach umieszczonych w mediach społecznościowych, już na początku koljnego miesiąca zobaczymy pierwsze gry wydawane na konsolę nowej generacji. W imprezie mają wziąć udział deweloperzy, tworzący produkcje na Xbox Series X.

You want to see games for the Xbox Series X? We want to show you games for the Xbox Series X.



Check out First Look next-gen gameplay from our global developers partners within #InsideXbox on Thursday, May 7 at 8am PT. pic.twitter.com/xVdgIeRBJX