Odkąd Microsoft skupił się na rozwijaniu nowego Edge'a w oparciu o silnik Chromium, inżynierowie dokładają sporo własnego kodu do całego projektu. Teraz na tapet wraca kwestia przewijania stron i wykorzystania mechanizmu znanego ze "starego Edge'a" z silnikiem EdgeHTML.

Jak zwrócił uwagę serwis Techdows, w jednym z commitów w Chromium pojawiła się implementacja nowej metody przewijania stron. Chodzi o przeliczanie obrotów rolki myszki na procentowe przesunięcie strony, zamiast bezpośrednio na stałą liczbę pikseli, jak ma to miejsce obecnie.

Szczegóły zmiany w kodzie Chromium, źródło: googlesource.com.

To zmiana, która ma być niezbędnym elementem na drodze do wprowadzenia przewijania znanego z wcześniejszego Edge'a do Chromium, o czym pierwsze informacje pojawiły się jeszcze w marcu 2019 roku. Celem zmiany jest wprowadzenie nowego przewijania przede wszystkim do Windowsa, ale nie wyklucza się także rozszerzenia na inne platformy.

Na razie nie wiadomo, kiedy nowa funkcja trafi do ostatecznego wydania przeglądarki. Kiedy tak się stanie, zmiany obejmą szereg przeglądarek bazujących na Chromium, na czele z Google Chrome i nowym Edge'em.

