Microsoft przygotował dla użytkowników prezent na Święta. Ma wprowadzić zimowy nastrój

Udostępnij:

Wprawdzie w przeciwieństwie do św. Mikołaja, Microsoft nie może nam podłożyć prezentu pod choinką, ale za to przygotował dla użytkowników Windows 10 drobny prezent, który ma pomóc nam poczuć klimat zimy i Świąt. Ice Crystals Premium to zestaw zimowych tapet na pulpit, które możecie za darmo pobrać ze sklepu Microsoft.

To drobny gest, a jednak może spodobać posiadaczom monitorów 4K, ponieważ Microsoft udostępnił 15 tapet w rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli. Dzięki temu będą dobrze wyglądać zarówno na większych rozdzielczościach, jak i na monitorach obsługujących jedynie rozdzielczość Full HD. Tapety Ice Crystals Premium to przede wszystkim grafiki inspirowane kryształkami lodu czy szronem, ale wyróżniają się piękną gamą kolorów.

Tapety dostępne są darmo, ale należy zaznaczyć, że nie można ich wykorzystywać do użytku komercyjnego. Aby pobrać paczkę bezpłatnych zimowych tapet od Microsoftu wystarczy wejść na stronę sklepu a następnie wybrać opcję Pobierz i zainstalować pakiet. Następnie wybieramy interesujący nas motyw i ustawiamy wybraną tapetę na pulpicie.

W te Święta raczej nie możemy liczyć na śnieg i zimową aurę, więc tapety od Microsoftu mogą pomóc wprowadzić nas w zimowy nastrój. Nie jest to co prawda duży prezent, ale dla osób, które zwracają uwagę na wygląd pulpitu, będzie to miła odmiana. Tapety z pewnością przyciągają wzrok i są ładnie wykonane.