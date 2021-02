Microsoft testuje aplikację do grania w chmurze na PC. Będzie lepsza rozdzielczość

Udostępnij:

Tom Warren, znany ekspert w tematyce Microsoftu dokopał się do aplikacji Xbox Game Streaming na PC. Pozwoli ona na granie w tytuły z Xbox Game Pass na komputerach osobistych poprzez tzw. strumieniowanie, czyli granie za pomocą wirtualnej maszyny. Dzięki temu gracze posiadający praktycznie dowolny komputer odpalą nowości bez martwienia się o to, czy ma on wystarczającą moc obliczeniową.

Aplikacja Xbox Game Streaming na PC ma pełnić dwie funkcje. Po pierwsze - streamingu gier na PC za pomocą serwerów Microsoft Azure, gdzie nie musimy posiadać konsoli Xbox w ogóle.

Jest to o tyle istotne, że do tej pory gry z usługi Xbox Game Pass mogliśmy jedynie uruchamiać w ten sposób na smartfonach z Androidem.

scoop: here's a look at Microsoft's unreleased xCloud app for Windows. This app lets you stream Xbox games from an Xbox Series X / S console, or from xCloud. Full details here: https://t.co/ymyjQDmaeH pic.twitter.com/V3U3PXe7LO — Tom Warren (@tomwarren) February 27, 2021

Oprócz tego będziemy mogli także przy pomocy tego programu strumieniować obraz z konsol Xbox Series X|S na nasz komputer osobisty, a nawet wybudzać z poziomu PC naszą konsolę, czy też zalogować się na niej.

Warto podkreślić, że nowa aplikacja obsługuje ekrany dotykowe, a więc np. mając sprzęt typu 2w1, np. Surface Pro, można grać w niektóre tytuły bez użycia kontrolera. Microsoft planuje także obsługę mechanizmów żyroskopowych, ale nie jest obecnie ona aktywna.

Dodatkowo wygląda na to, że Microsoft podwyższy jakość strumieniowanych gier, z 720p do 1080p. W chwili ruszenia usługi znanej szerszej jako xCloud, serwery Microsoftu wykorzystywały konsole Xbox One S - miały być one zastąpione w późniejszym czasie najnowszymi Xbox Series X.

fot. Tom Warren/The Verge

Według Toma Warrena z The Verge aplikacja Xbox Game Streaming może zostać wkrótce oddana do testów publicznych (w tym momencie jest ona używana jedynie do testów wewnętrznych). W najbliższym czasie (tj. 23 marca 2021) Microsoft ma zorganizować wydarzenie związane z grami i być może wtedy właśnie dowiemy się więcej na temat aplikacji, bądź ją oficjalnie ujrzymy.