Microsoft usuwa ścieżki certyfikacji dla administratorów. Nowe nie powstaną

Pod koniec lutego Microsoft ogłosił mocne przetasowanie w swojej kolekcji procedur certyfikacyjnych dla administratorów i wdrożeniowców. Znane i szanowane w branży certyfikaty Microsoft Certified Solutions (MSCA, MCSD i MCSE) zostaną zlikwidowane. W ich miejsce nie pojawią się nowe, a zamiast nich Microsoft przygotował kilkadziesiąt mniejszych ścieżek. Jeżeli ktoś chce zdobyć certyfikat, ma czas do końca czerwca.

Usunięte certyfikaty pokrywają tzw. wiedzę horyzontalną: powielają znany od dekad schemat pozwalający zostać ekspertem z zakresu danego produktu. W ten sposób można było zostać certyfikowanym administratorem Windows 2000 Server, Microsoft Exchange i tak dalej. Dla najnowszych iteracji produktów do wdrożenia "on-prem", jak Windows Server 2019, certyfikacje MCP nigdy jednak nie powstały.

Zmiana wiąże się właśnie z tym, że owe certyfikaty były horyzontalne. Obecne wersje Windows Server posiadają jednak zbyt wiele ról i funkcjonalności, a SQL Server – zbyt wiele składników, by być w stanie obiektywnie powiedzieć, że jest się "specjalistą ds. Windows Server". Owe produkty są po prostu za duże, by zagwarantować wszechstronność szkoleń.

Zdobyte certyfikaty nie zostaną unieważnione. Ich ważność oraz data wygaśnięcia pozostaną niezmienione u ich posiadaczy, po prostu nie będzie możliwe wyrobienie ich po 30 czerwca, a nowe nie powstaną.

Zmiana w podejściu do certyfikowania ekspertów nie musi jednak wynikać wyłącznie z przeładowania dotychczasowych egzaminów MCP. Możliwe, że jest efektem coraz silniej akcentowanej zmiany priorytetów biznesowych Microsoftu. Firma coraz mocniej inwestuje w chmurę i rozwiązania oparte o Azure. Usiłuje więc wpłynąć na kierunki szkolenia branżowych ekspertów, wymuszając zaprzestanie kształcenia ekspertów z zakresu oprogramowania instalowanego lokalnie.

Widać to w dokumencie "Updated competency exams and certifications for 2020", gdzie opisano następców usuwanych ścieżek egzaminacyjnych i certyfikacyjnych. Coraz mocniejszy nacisk na rozwiązania w chmurze staje się wtedy jeszcze bardziej widoczny:

We’re also excited to share that there will not be Windows Server 2019 and SQL Server 2019 certifications and basically everything that has anything to do with on-prem will be wiped out https://t.co/ZveSxGMS1j