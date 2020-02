Microsoft ze słabszą sprzedażą Windows i Surface. Zgadłeś, dlaczego

Udostępnij:

Koronawirus budzi coraz większy niepokój na świecie i paraliżuje bądź ogranicza wiele aktywności biznesowych. Odwoływane są wielkie światowe wydarzenia branżowe, zagrożona jest również ciągłość produkcji sprzętu. Dała się ona we znaki także największemu producentowi oprogramowania, Microsoftowi.

Microsoft wini koronawirus za słabszą sprzedzaż oprogramowania Windows i sprzętu Surface

Windows od dawna miał reputację systemu, którego czepiają się wirusy. Tym razem wirus dosięgnął nie użytkowników, lecz sam Microsoft. I to na dodatek najniebezpieczniejszy wirus naszych czasów, czyli COVID-19, potocznie zwany koronawirusem.

Jak donosi Business Insider, w środę 26 lutego, Microsoft ogłosił, że nie będzie w stanie osiągnąć prognozowanych przychodów na pierwszy kwartał kalendarzowego roku 2020 (dla Microsoftu jest to trzeci kwartał fiskalny w 2020).

Firma z Redmond zapewnia, że popyt na Windows jest wysoki, ale łańcuch zaopatrzeniowy amerykańskiej korporacji nie jest jeszcze w stanie powrócić do swojej maksymalnej efektywności, ze względu na kryzys zdrowotny w Chinach. Ucierpią na tym również komputery Surface. W poprzednim kwartale odnotowały one 6-procentowy wzrost sprzedaży, ale w najbliższych miesiącach nie zapowiada się na to, że Microsoft poprawi ten wynik. Segment zwany przez Amerykanów "More Personal Computing", włączający Windows i Surface miał wygenerować zysk w wysokości między 10,75 a 11,15 miliarda dolarów, ale koncern musiał zmniejszyć swoje oczekiwania finansowe.

Tak wyglądały obroty ze sprzedaży m.in. Windowsa i Surface w poprzednim kwartale fiskalnym, fot. Microsoft

Pozostałe aktywności Microsoftu nie są dotknięte koronawirusem, a firma nie obniżyła wobec ich swoich prognoz. Rynek jednak zareagował natychmiastowo. Po wystosowaniu oficjalnego komunikatu przez Microsoft, akcje firmy spadły natychmiast o 2 procent. Ucierpiał również największy partner Microsoftu, Intel, a jego notowania osłabiły się o 1 procent.

Microsoft myśli o wycofaniu produkcji Surface z Chin

W niepotwierdzonej jeszcze informacji, jaką podał japoński dziennik Nikkei Asian Review, który powołuje się na anonimowe źródła, Microsoft planuje produkcję urządzeń Surface w innej lokacji niż Chinach.

Według Nikkei ma być to Wietnam, gdzie początkowo wolumen wyprodukowanych urządzeń z linii Surface byłby niski, lecz stopniowo mógłby być zwiększony do pożądanego przez Microsoft poziomu.

Japoński dziennik zauważa, że firmy takie, jak Microsoft, a także Google, będą miały znacznie mniejszy kłopot z przesunięciem swojej produkcji do innych niż Chiny krajów. Dzieje się tak dlatego, że sprzedają one znacznie mniej sprzętu. W 2019 roku Microsoft sprzedał zaledwie 6 milionów komputerów Surface, podczas gdy produkty Apple rozeszły się w 17 mln egzemplarzy.