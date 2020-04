Microsoft zrozumiał, że Xbox One miał przeładowany interfejs. Znowu go upraszcza

Udostępnij:

Deficyty mocy można nadrobić z łatwością, co pokazał Xbox One X w porównaniu do oryginalnego modelu. Jednak wyprostowanie sytuacji z interfejsem konsoli to nie taka prosta sprawa. Ale Microsoft jest świadom, że niedługo premiera nowego Xbox Series X, a sprzęt ma korzystać z tego samego menu co poprzednik. Tak więc w najlepszym interesie firmy jest to, aby działał on szybko na obydwu platformach.

Microsoft testuje kolejne zmiany menu konsoli z myślą o Xbox Series X

Proces upraszczania interfejsu Xbox One dało się zaobserwować już w kilku ostatnich aktualizacjach. Obecnie wszystkie najważniejsze opcje dostępne są z jednego ekranu głównego, bez konieczności przeskakiwania pomiędzy poszczególnymi poziomymi zakładkami. Jakakolwiek nawigacja odbywa się wyłącznie pionowo. Szybkość menu zauważalnie, przez takie oraz inne sztuczki zauważalnie teraz wzrosła.

Microsoft najwyraźniej uznał, że pora również uporządkować z taką samą starannością pasek boczny, przywoływany przyciskiem Xbox. Zamiast oszałamiającej liczby siedmiu ikon w pasku nawigacyjnym, mamy ich teraz pięć.

Od teraz pasek boczny na Xbox One będzie jeszcze bardziej uproszczony, fot. Thurrot.com

Czaty grupowe, wiadomości i zaproszenia są teraz zebrane w jedną zakładkę "Parties & chats" (polska nazwa nie jest jeszcze znana). Natomiast skróty do wyłączenia konsoli, dostępu do ustawień ogólnych, a także szybko dostępnych opcji związane z headsetami teraz są pogrupowane w karcie "Profile & System". Co ciekawe ta zakładka dostępna jest nie w formie ikonki systemowej, lecz po najechaniu na obrazek użytkownika.

Wszystkie powiadomienia odtąd widoczne są pod dzwoneczkiem, a poszukiwać grup możemy od teraz w zakładce z przyjaciółmi. Ponadto w naszej bibliotece gier pojawiła się opcja "zaskocz mnie!", która poleca losową grę z naszej kolekcji.

Firma z Redmond zapowiada, że będzie nadal pracować nad oszlifowaniem menu konsoli, opierając się na informacjach zwrotnych członków programu Xbox Insider. Omawiane tutaj zmiany mają być wprowadzone w najbliższym (aczkolwiek niesprecyzowanym) czasie.