Mieszkania na wynajem bez kaucji. Nowy projekt polskiej firmy Rezuro

Firma Rezuro stworzyła internetowy serwis o tej samej nazwie, którego głównym celem jest pomoc m.in. studentom i pracownikom w znalezieniu upragnionego lokum. Portal łączy zweryfikowanych lokatorów z gospodarzami i zarządzającymi nieruchomościami, oferując średniookresowy najem, z możliwością rozliczania tygodniowego. Co najważniejsze, wszystkie ogłoszenia na stronie są bez kaucji.

Wynajem mieszkania bez kaucji to rozwiązanie, które będzie interesować każdego, kto poszukuje swoich tymczasowych "czterech kątów". Wiedzą o tym Przemek Jurek i Marcin Niewitecki, założyciele serwisu Rezuro, który już został okrzyknięty polskim Airbnb (popularny portal internetowy umożliwiający wynajem mieszkań od osób prywatnych). W projekt naszych rodaków zainwestował polsko-amerykański fundusz SMOK Ventures.

Twórcy Rezuro są przekonani, że zapotrzebowanie na mieszkania w oferowanej przez nich formule będzie błyskawicznie rosnąć. Biorąc pod uwagę ich doświadczenie w biznesie, trzeba przyznać, że mają nosa do udanych inwestycji. To właśnie Jurek i Niewitecki byli twórcami serwisu internetowego Lavito.pl, służącego do rezerwacji wizyt u fryzjera lub w salonie kosmetycznym. Portal w 2018 roku został kupiony przez Booksy.

Rezuro - odpowiedź na kryzys związany z pandemią

Startup jak na razie rozwija swoje skrzydła w Warszawie, oferując głównie pokoje na wynajem. W ciągu kilku miesięcy od rozpoczęcia działalności, z serwisu skorzystało już kilkaset najemców. Użytkownikami portalu Rezuro są przede wszystkim młodzi pracownicy fizyczni oraz studenci.

- Wraz z wybuchem pandemii zmienił się rynek wynajmu. Jednocześnie kryzys sprawił, że wielu młodych ludzi nie może sobie pozwolić na podpisanie długoterminowej umowy. Wcześniej wynajem w okresie od 30 dni do roku był skierowany głównie do ekspatów, konsultantów pracujących na projektach i zagranicznych studentów. My oferujemy im rozwiązanie w postaci platformy do wynajmu umeblowanych mieszkań i pokoi na kilka tygodni lub miesięcy, bez długoterminowych zobowiązań - wyjaśnia Niewitecki, cytowany przez serwis Cyfrowa.pl.

Jak informują twórcy serwisu, Rezuro umożliwia lokatorom znalezienie i najem całkowicie online. Platforma dba o bezpieczeństwo obu stron, m.in. weryfikujących najemców, a także oferując płatności online, w ramach których portal nawiązał współprace z Twisto.

Co ciekawe, lokatorzy już wkrótce będą mogli korzystać z opcji płatności odroczonych. Założyciele Rezuro wyjaśniają, że w ten sposób opóźnienia w wynagrodzeniach lub krótkotrwałe przerwy w pracy nie będą stanowiły przyczyny rezygnacji z wynajmu.

Ambitne plany założycieli Rezuro

Twórcy serwisu informują, że około 90 proc. klientów Rezuro wynajmuje pokój w ciągu jednego dnia od wypełnienia formularza rezerwacyjnego. - Pokolenie obecnych studentów oraz młodych pracowników jest wychowane na platformach, takich jak Uber, Pyszne.pl czy Booksy, i oczekuje usług typu click-to-rent. Jednak skala rynku wynajmu oraz jego rozdrobnienie sprawiają, że proces digitalizacji zachodzi tu dużo wolniej niż w przypadku hoteli - tłumaczy Niewitecki, cytowany przez portal Cyfrowa.pl.

Według szacunków Rezuro, rynek pokoi na wynajem w Polsce liczy co najmniej 100 tys. obiektów i nadal rośnie. Zdaniem Przemysława Jurka wpływają na to zmiany na rodzimym rynku pracy (do którego każdego roku dołączają tysiące młodych ludzi z całej Europy Środkowo-Wschodniej) oraz rosnące ceny nieruchomości.

Założyciele platformy planują pozyskać i udostępnić w serwisie kilka tysięcy pokoi w Polsce do końca roku. Nie ukrywają, że myślą także o podbiciu rynków zagranicznych.