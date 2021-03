Mieszkanka Elbląga straciła 10 tys. złotych. Sądziła, że płaci m.in. za laptopy do nauki zdalnej

Udostępnij:

Kobieta z Elbląga straciła 10 tysięcy złotych, które przelała w dwóch częściach nieznanemu mężczyźnie poznanemu przez internet – informuje radiogdansk.pl. Uwierzyła, że są to pieniądze potrzebne jako wsparcie dla szkoły, by kupić laptopy do nauki zdalnej dla dzieci oraz kwota niezbędna na operację jednego z uczniów. To kolejny przykład, który pokazuje, że w sieci oszuści "czają się" na każdym kroku.

Co ciekawe, sprawa ma swój początek jeszcze w 2020 roku, kiedy to obcy mężczyzna skontaktował się przez portal społecznościowy z kobietą z Elbląga. Mężczyzna podał się za inżyniera pracującego na platformie wiertniczej, który nie może skontaktować się ze szkołą, do której uczęszczają jego dzieci. Problemy uzasadnił właśnie swoją pracą, co – jak się okazuje – było wystarczająco wiarygodne dla poszkodowanej.

Kobieta zgodziła się mu pomóc i napisała na rzekomy adres e-mail szkoły, który podał jej mężczyzna. W odpowiedzi otrzymała informację o konieczności zakupu laptopów do nauki zdalnej i zgodziła się przelać 5 tysięcy złotych na wskazane konto. W innej rozmowie mężczyzna poinformował kobietę, że jedno z jego dzieci miało wypadek w drodze do szkoły i potrzebuje kolejnych 5 tys. złotych na operację; mieszkanka Elbląga ponownie przelała pieniądze.

Co w tej sprawie najciekawsze, kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszusta dopiero wtedy, gdy nieznajomy mężczyzna przestał się do niej odzywać. Sprawa została już zgłoszona na policję, ale szczegóły nie są na razie znane.

Uważaj na oszustów w sieci

Policja nieustannie ostrzega przed oszustami w internecie, którzy przy każdej możliwej okazji chcą się wzbogacić. W opisywanym przypadku nie mamy nawet do czynienia z wykorzystaniem luk w oprogramowaniu czy spreparowanych stron internetowych, ale wyłącznie z manipulacją i bazowaniem na łatwowierności rozmówcy.

"Warto zaznaczyć, że sytuacja taka wiąże się często z utratą sporej sumy pieniędzy" – ostrzega kom. Krzysztof Nowacki cytowany przez radiogdansk.pl. "Oszuści najpierw budują zaufanie u osoby, którą chcą oszukać, a następnie podsuwają jej intratną propozycję zarobkową, zyskowny interes lub żerują na jej dobroci" – dodaje.