Might & Magic: Heroes VI to szósta odsłona najpopularniejszej serii turowych gier strategicznych Heroes of Might & Magic, stworzona przez studio Black Hole Entertainment. Gracz wkroczy tu w świat fantasy, którego fabuła ma miejsce 400 lat przed wydarzeniami z piątej części gry, kiedy Anioły planują rozpętać dawno zapomnianą wojnę i zwyciężyć.