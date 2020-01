Mikro, Nano, Pico - lampka biurkowa z krewetkami. Oddam gratis ;)

Zostało mi trochę różnych dziwnych rzeczy po przebudowie mojego akwarium i budowie krewetkarium dla żony. Szkoda mi tego było wywalić na śmietnik, więc odgrzebałem malutkie akwarium dla malutkich rybek co to dopiero "wykiełkowały" i ruszyłem do pracy...

Składowe to: deski do wzmocnienia komody (kantówki), resztki taśmy LED, stary zasilacz, resztki filtra pod żwir, resztki podkładu dla krewetek, resztki kamyków - ogólnie to co udało się pozbierać + odrobina inwencji i kawy.

Na pierwszy ogień poszły kantówki i ukośnica - podstawa "lampki":

Potem chwila dla akwarium "z resztek":

Tak wygląda efekt w połowie drogi:

Oczywiście jeszcze czeka mnie przeróbka filtra (taki mały badziew za 15 zyli), potem posadzenie roślinek (tych akurat takich małych nie miałem więc czekam na przesyłkę - te akurat kosztują grosze - 2-4 PLN na allegro).

Potem... sadzenie, poczekanie jakiś czas... i wpuszczenie 4-6 krewetek ;)

A... całe sterowanie ukryte w podstawie:

Ciąg dalszy niedługo.

p.s. jeśli ktoś jest z Wrocławia albo okolic - to ja chętnie oddam to akwarium, gratisowo, ze wszystkim - powód jest prosty... żona mi żyć nie da jak jeszcze jedno postawię ;p Będzie gotowe za około tydzień, góra 2.

Wymiary samego akwarium to 15x15x15 cm, filtr będzie pobierał 4W (w zasadzie 2 połączone) + oświetlenie z 5W (6500 K, LED).

p.s. już zaklepane ;)