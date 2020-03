Pobierz program

Milionerzy to przeglądarkowa odsłona popularnego teleturnieju emitowanego od wielu lat przez telewizję TVN.

Usiądź w fotelu naprzeciw Huberta Urbańskiego

Opisywana gra opiera się na identycznych zasadach co telewizyjny pierwowzór. Zadaniem gracza jest odpowiedź na 15 pytań, które przybliżą do wirtualnego miliona. Poziom trudności wzrasta wraz z kolejnymi pytaniami.

W razie tarapatów - koła ratunkowe

Podobnie jak w teleturnieju wyświetlanym na antenie TVN-u w razie problemów do dyspozycji gracza pozostają 3 koła ratunkowe - telefon do przyjaciela, 50:50 (pół na pół) oraz pytanie do publiczności. W każdym momencie możemy zrezygnować z gry i cieszyć się wirtualną wygraną.

Kluczowe cechy gry:

przeglądarkowa odsłona kultowego teleturnieju Milionerzy

15 pytań do miliona

3 koła ratunkowe

