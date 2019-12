Pobierz progra​m

Mindomo to bezpłatna aplikacja do tworzenia map myśli (tzw. mind map), ułatwiających opisywanie w zrozumiały sposób rozbudowanych zagadnień, projektów itp.

Program w głównym stopniu kierowany jest do uczniów i studentów jako narzędzie mające na celu usprawnienie procesu nauki i zapamiętywania. Z powodzeniem jednak wykorzystywane ono może być również w pracy do łatwej prezentacji pomysłów i planów działań. Dzięki dużym możliwościom poza standardowym tworzeniem prostych schematów Mindomo umożliwia także dodawanie do nich różnego typu multimediów i odnośników do zewnętrznych źródeł.

Mindomo oferuje domyślnie kilka typów map myśli, nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby użytkownik tworzył własne, spersonalizowane schematy. Program daje możliwość manipulowania wieloma aspektami wizualnymi kreowanych mind map - dobór kolorystyki, czcionki czy rodzaju połączeń pomiędzy elementami. Nie bez znaczenia jest również opcja burzy mózgów i współpracy wielu użytkowników w czasie rzeczywistym.

Aplikacja wyposażona została w tryb prezentacji i integruje się Dyskiem Google, Dropboksem oraz dowolnym serwerem FTP. Mindomo pozwala na import map myśli z zewnętrznych programów oraz zapis stworzonych prac do formatów PDF, RTF, PPT, TXT, OPML, MPX, HTML, ZIP oraz PNG.