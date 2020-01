Pobierz ​program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Minecraft to niezwykle popularna gra typu sandbox, w której podstawowym zadaniem jest ciosanie i układanie bloków tak, aby przekształcić wygenerowany wirtualny świat, bez żadnych ograniczeń.

Świat w grze Minecraft składa się z trójwymiarowych, oteksturowanych bloków, a gracz może na początku rozgrywki określić jej tryb. Niezależnie od tego gra nie ma określonego celu i nie można w niej wygrać, choć istnieje opcjonalny system osiągnięć. Gracz sam wyznacza kierunek, w jakim będzie podążał i rozwijał zastany świat. W tym celu może on między innymi wydobywać surowce i konstruować budowle ze wspomnianych bloków. Pozostałe działania dostępne w grze obejmują eksplorację świata, tworzenie narzędzi i nowych materiałów na bazie zebranych surowców oraz pojedynki z napotkanymi postaciami, zwierzętami czy potworami, tzw. mobami, które jednak nie zawsze są wrogo nastawione do naszego bohatera. Wirtualny świat, mimo że składa się z sześciennych bloków, przypomina pod każdym względem świat realny — występuje tu cykl dobowy i zjawiska atmosferyczne, a technicznie nieograniczona mapa składa się z rozmaitych krajobrazów. Życie w grze może toczyć się zarówno na powierzchni, jak i pod ziemią.

W trybie przetrwania postać posiada wskaźniki takie jak zdrowie czy głód. W trybie kreatywności zdrowie odbudowuje się, a gracz zyskuje dodatkowo możliwość latania. Zasoby surowców są zaś nieograniczone i można skupić się wyłącznie na rozbudowie. Do dyspozycji graczy są jeszcze inne mniej popularne tryby, na przykład tryb hardcore. Praktycznie nie różni się on od trybu przetrwania, ale cechuje się zdecydowanie większym poziomem trudności, a także brakiem możliwości kontynuowania gry po ewentualnej śmierci. Mimo więc, że w grze nie można definitywnie wygrać, to w trybie hardcore bardzo łatwo można przegrać. Warto jeszcze wspomnieć, że Minecraft oferuje także rozgrywkę sieciową.

Interfejs gry dostępny jest w języku polskim po wejściu w ustawienia i wybraniu języka polskiego z listy. Gra jest wykonana w oparciu o platformę Java.

Minimalne wymagania systemowe:

Procesor Intel Pentium D lub AMD Athlon 64 2.6 GHz

2 GB RAM

Karta graficzna NVIDIA GeForce 9600 GT, AMD Radeon HD 2400 lub Intel HD Graphics

Ograniczenia wersji demo

Wersja demonstracyjna oferuje tryb przetrwania i jeden predefiniowany świat. Ponadto demo pozwala przebywać w wirtualnym świecie przez 5 dni, czyli niecałe dwie godziny realnego czasu rozgrywki. Po upływie tego czasu świat pozostaje dostępny, ale nie można wchodzić z nim w żadną interakcję. Aby rozpocząć grę, należy wpierw dokonać bezpłatnej rejestracji na stronie producenta.