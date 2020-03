Pobie​rz program

Minecraft KINGDOMS [4x4] BedWars Map to jedna z najpopularniejszych map do sandboksowej gry Minecraft. Mapa przenosi nas do średniowiecza, oferując zestaw niewielkich wysp z zamkami, wieżami, różnego typu fortyfikacjami, chatami itp.

Jak zainstalować mapy do Minecrafta?

Autorskie mapy do Minecrafta udostępniane są w większości przypadków jako archiwum, zawierające pliki z zapisem stanu rozgrywki. Należy takie archiwum rozpakować, a jego zawartość skopiować do katalogu z danymi gry do folderu z save'ami (%AppData%\.minecraft\saves). Następnie, po uruchomieniu gry wybieram zainstalowany świat i cieszymy się rozgrywką w nowej lokacji.