Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Shiginima Launcher (kiedyś KeiNett Launcher) to jeden z najstarszych i najpopularniejszych alternatywnych launcherów dla Minecrafta. Umożliwia on m.in. pobranie oraz zainstalowanie na komputerze starszych edycji wspomnianej gry.

Zainstaluj wiele wersji Minecrafta

Narzędzie jest banalnie proste w obsłudze i dostępne w polskiej wersji językowej (wymagana konfiguracja w opcjach programu). Po uruchomieniu należy stworzyć profil gracza, a następnie pobrać i zainstalować wybraną edycje Minecrafta. Shiginima Launcher pozwala na instalację więcej niż jednego wydania gry i obsługuje wersje od 1.0 do najnowszej. Co ciekawe, daje on również dostęp do wersji eksperymentalnych (tzw. snapshotów) oraz starych edycji testowych Beta i Alpha.

Launcher Minecrafta z dodatkowymi funkcjami

To jednak nie koniec możliwości tego niewielkiego launchera. Wyposażony on został w funkcje instalacji gry w dowolnej, zdefiniowanej przez użytkownika lokalizacji, uruchomienia gry we wskazanej rozdzielczości i wersji środowiska JRE, a także dodawania argumentów dla JVM.

Shiginima Launcher stworzony został w języku Java i wymaga do uruchomienia środowiska Java Runtime Environment (JRE). Dostępny jest dla systemów Windows, Linux oraz Mac OS.

Kluczowe cechy Shiginima Launchera: