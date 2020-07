Pobierz program

Mini World: Block Art to multiplatformowa gra typu sandbox, która stanowi ciekawą alternatywę dla popularnego na całym świecie Minecrafta. Podobnie jak w komercyjnym odpowiedniku, tak również tutaj możliwości tworzenia i budowania ogranicza jedynie wyobraźnia oraz kreatywność gracza.

W grze mamy do czynienia z olbrzymim, sandboksowym światem, który możemy dowolnie eksplorować oraz zbierać surowce do budowania własnych budowli – np. domów, zamków, a nawet całych miast. Poza standardowym trybem survivalu Mini World: Block Art umożliwia tworzenie i udostępnianie różnych mini-gierek typu łamigłówki, strzelanki FPS czy proste strategie. Służy do tego wbudowany edytor.

Kluczowe cechy gry: