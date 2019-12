11.05.2015 14:49 • Recenzja do wersji 1.0.8.2564

Ten program to jeden z najlepszych darmowych akceleratorów pobierania. Miniget jest bardzo lekki w żadnym stopniu nie obciąża komputera w trakcie pracy. Jeśli chodzi o ściąganie program robi to co powinien dobrze integrując się z popularnymi przeglądarkami. Miłym dodatkiem jest obsługa plików torrent ,dzięki czemu nie musimy używać osobnej aplikacji. Obsługa programu jest banalna co zasługą jest dobrego prostego interfejsu. Dodatkową zaletą jest polska wersja językowa programu . Aplikacji ciężko coś zarzucić ,może zaawansowani użytkownicy mogą narzekać na małą ilość opcji. Szczerze polecam program