MiniTool MovieMaker Free to doskonałe narzędzie do amatorskiego montażu wideo, które dostępne jest za darmo. Ze względu na oferowane funkcje i możliwości stanowi ciekawą alternatywę dla nadal bardzo popularnego Windows Movie Makera.

Aplikacja kierowana jest w głównej mierze do początkujących użytkowników, którzy stawiają pierwsze kroki w montażu filmików. Umożliwia ona szybkie tworzenie efektownych materiałów na bazie biblioteki zdjęć, filmików oraz dźwięków. MiniTool MovieMaker Free pozwala na pracę w dwóch trybach - z wykorzystaniem gotowych szablonów lub pełnoprawnego edytora wideo. W pierwszym przypadku do dyspozycji oddano zestaw wbudowanych szablonów, które posiadają domyślnie skonfigurowane efekty przejść, czasy wyświetlania czy napisy i wymagają od nas jedynie ułożenia multimediów w odpowiedniej kolejności. Opcja ta ucieszy z pewnością osoby, które chciałyby osiągnąć ciekawe rezultaty w jak najkrótszym czasie.

Idąc dalej, MiniTool MovieMaker Free oferuje również możliwość pracy z edytorem wideo, który umożliwia dostosowywanie do indywidualnych preferencji wiele atrybutów tworzonego klipu. Do dyspozycji użytkownika oddano mechanizm osi czasu, za pośrednictwem którego kreować będziemy nasze multimedia. Podobnie jak w przypadku szablonów, tak również tutaj przed rozpoczęciem pracy musimy w programie utworzyć własną bibliotekę multimediów, które to następnie umieszczać będziemy na osi czasu. W tym celu wystarczy, że przeciągniemy kursorem wybrany składnik na oś i zdefiniujemy czas wyświetlania, efekty, animacje przejścia czy tekst na nim wyświetlany.

Jako materiały do utworzenia biblioteki multimediów wykorzystać możemy zdjęcia, filmiki i dźwięki w najpopularniejszych formatach. MiniTool MovieMaker Free umożliwia eksport gotowych materiałów wideo w wybranej jakości i rozdzielczości do formatów MP4, AVI, MOV, WMV, F4V, MKV, TS, 3GP, MPEG2, WEBM, GIF oraz MP3. Aplikacja posiada również zestaw predefiniowanych konfiguracji dla różnego typu urządzeń - smartfonów, konsol, TV itp.

Kluczowe cechy programu: