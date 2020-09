Ministerstwo Zdrowia informuje o awarii u operatora. Nie mogą wysłać SMS-ów

Udostępnij:

Ministerstwo Zdrowia opublikowało na Twitterze wpis, wedle którego miała nastąpić awaria u operatora sieci komórkowej. W związku z tym, MZ nie ma możliwości wysyłania SMS-ów z najnowszymi danymi dotyczącymi nowych przypadków zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce. Ale czy na pewno?

Według informacji podawanych przez Ministerstwo Zdrowia, doszło do awarii u jednego z operatorów sieci komórkowej. W związku z tym, resort utracił możliwość wysyłania SMS-ów raportujących o nowych statystykach dotyczących zakażeń koronawirusem w Polsce. Jednakże w serwisie downdetector.pl nie ma informacji na temat żadnej awarii. Na podstawie ilości zgłoszeń możemy stwierdzić, że żaden z czterech operatorów nie ma problemów z działaniem sieci.

ℹ️ W związku z awarią u operatora sieci komórkowej #MZ nie mam możliwości wysyłania SMS-ów z najnowszymi danymi dot. #koronawirus.



Uprzejmie prosimy o śledzenie komunikatów na temat aktualnych statystyk na Twitterze. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) September 18, 2020

Ministerstwo prosi o śledzenie komunikatów na Twitterze. Złośliwi użytkownicy serwisu już zarzucają MZ, że "jutro będzie awaria Twittera". W kolejnych wpisach poinformowano między innymi o liczbie nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2, która wyniosła 757 oraz o wykonaniu ponad 21 tysięcy testów.

Z usług którego operatora sieci komórkowej korzysta Ministerstwo Zdrowia?

Według ogólnodostępnych w sieci informacji, Ministerstwo Zdrowia począwszy od sierpnia 2020 roku korzysta z usług telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o., czyli Plus. Aby się upewnić, wysłaliśmy do resortu zapytanie w tej sprawie, ale nadal czekamy na odpowiedź.

Czy doszło do awarii sieci Plus? O to zapytaliśmy biuro prasowe operatora, ale również czekamy na odpowiedź. Niewykluczone, że awaria może dotyczyć innego systemu teleinformatycznego, niż ten oferowany konsumentom. Jak tylko otrzymamy odpowiedź od Polkomtela oraz Ministerstwa Zdrowia, tekst zostanie zaktualizowany.