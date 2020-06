Minusowy świat? - Glitche w Super Mario Bros

Postanowiłem od dłuższego czasu założyć bloga w którym będe po kolei prezentował wszystkie możliwe glitche w Super Mario Bros. Zaczynajmy!

Potrzebne do dzisiejszego eksperymentu będą:

Nestopia (Emulator NES'a):

https://www.dobreprogramy.pl/Nestopia,Program,Windows,55811.html

I plik NES z grą Super Mario Bros (wystarczy wygooglować)

Lub wersje przeglądarkową Super Mario Bros:

https://www.playemulator.com/nes-online/super-mario-bros/

Jeżeli już wszystko mamy zrobione, nestopia lub playemulator przygotowane, a naszym oczom widnieje ekran z wyborem postaci to możemy zaczynać!

Krok 1) Wybieramy 1 lub 2 graczy (nie ma to większego znaczenia)

Krok 2) Pokonujemy poziom 1-1

Krok 3) Zbieramy grzyba w poziomie 1-2

Krok 4) Zatrzymujemy się przed tą rurą (Jeżeli macie nestopie to zróbcie kopie progresu, File - Save State. Jeżeli chcemy wczytać to File - Load State)

Krok 5) Kucamy Mario/Luigi'm w tym oto miejscu:

Krok 6) Kucającym Mario/Luigi'm skaczemy w boczną ścianę rury, jeżeli ją dotkniemy to puszczamy wszystkie przyciski.

(Na początku może wam to zająć 2-5 minut, jeżeli macie z tym duże trudności to możecie sobie obejrzyć tutoriale, pamiętajcie żeby Mario podczas skoku cały czas kucał!)

Krok 7) Jeżeli wszystko zrobiliśmy dobrze naszym oczom powinien ukazać się Mario zglitchowany w cegłach

Nieznana siła powinna pociągnać naszego Mario do rur teleportacyjnych (Jeżeli jesteście w cegłach, to nie skaczcie inaczej będziecie musieli to robić od nowa)

Krok 8) Wejdzcie do 1 rury od lewo (Nie oddalajcie się od 1 rury, bo inaczej gra wykryje że weszliśmy normalnie i po wejściu do rury przeniesie nas do normalnego świata)

Jeżeli weszliście do tej rury, i ukazał się ekran z napisem "World -1" to najlepiej zapiszcie Progres (File - Save State)

Jeżeli udało się wam wejść do minusowego świata, to gratuluje. Lecz musze was niemiło zaskoczyć. Świat -1 jest w nieskończoność, znaczy to że jak wejdziemy do rury na końcu to będziemy mieli dalej świat -1

Jest to mój pierwszy blog także prosze o wyrozumiałość. Napiszcie w komentarzach co poprawic/usunąć/dodać.