Mirror's Edge: Catalyst to długo oczekiwana kontynuacja przebojowego Mirror’s Edge z 2008 roku. Nowa część ukazała się aż osiem lat po premierze debiutanckiej odsłony cyklu, oferując doskonale znaną, ale odpowiednio ulepszoną i rozbudowaną mechanikę rozgrywki.

Faith w Mieście Szkła

Mirror's Edge: Catalyst to przygodowa gra akcji z perspektywy pierwszej osoby, która oferuje bardzo zaawansowany system parkouru. Historia toczy się w oryginalnym świecie w klimatach science-fiction, gdzie jako znana z pierwszej części biegaczka imieniem Faith biegamy po ulicach, dachach budynków i zamkniętych pomieszczeniach, wykonując rozmaite zadania. Kobieta walczy o wolność swoją i innych mieszkańców Miasta Szkła, w którym rozgrywa się opowieść przedstawiona w Mirror's Edge: Catalyst.

Co nowego?

W odróżnieniu od Mirror's Edge, w którym otrzymaliśmy liniową kampanię fabularną, Mirror's Edge: Catalyst pozwala na zwiedzanie otwartego świata. Poza misjami należącymi do głównego wątku autorzy udostępnili także zadania poboczne. Wraz z postępami w rozgrywce zdobywamy doświadczenie i odblokowujemy nowe zdolności. Tym samym możemy wejść do lokacji, które wcześniej były dostępne, ale nie dysponowaliśmy odpowiednimi umiejętnościami, by móc się w nich swobodnie poruszać.

Jak to wygląda!

Mirror's Edge: Catalyst w momencie premiery w 2016 roku oferował wysokiej jakości grafikę, która nawet po latach nie ma się czego wstydzić. Na uwagę zasługują także bardzo rozbudowane animacje głównej bohaterki dostrzegalne zwłaszcza podczas eksploracji kolejnych lokacji.

Najważniejsze cechy:

jedna z najbardziej oczekiwanych gier ostatnich lat

zupełnie nowa fabuła

doskonale znana bohaterka

rozbudowany system parkouru

otwarty świat

nieliniowa rozgrywka

wysokiej jakości grafika

Minimalne wymagania sprzętowe gry Mirror's Edge: Catalyst: