P​obierz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Missive to narzędzie ułatwiające pracę zespołową.

Dzięki temu programowi możemy skonfigurować nie tylko skrzynkę poczty elektronicznej, ale także Facebooka i Twittera. Ponadto zyskamy dostęp do czata oraz SMS-ów. Missive oferuje dostęp do tych wszystkich rozwiązań z poziomu jednej aplikacji, co może okazać się bardzo przydatne w trakcie wykonywania rozmaitych projektów, podczas których wielokrotnie musimy komunikować się z innymi pracownikami. Zwłaszcza, że opisywane narzędzie pozwala także na przydzielanie zadań wybranym osobom.

Missive oferuje także funkcję wysyłania e-maili dopiero w odpowiednim momencie. Oznacza to, że możemy przygotować wiadomość wcześniej, ale udostępnić ją pozostałym użytkownikom na przykład za kilka dni. Aplikacja pozwala również sprawdzić, czy i kiedy wysłane przez nas wiadomości zostały wyświetlone przez odbiorcę.

Warto dodać, że Missive pozwala także na umieszczenie ważnych rozmów na pasku bocznym, więc będziemy mogli otworzyć je znacznie szybciej niż pozostałe konwersacje.